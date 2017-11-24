Nevzat Karabag Anadolu Lisesi öğrencilerinden anlamlı bağış

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurahman Gazioğlu’nun da katılımıyla Okul Müdürü Vasip Elbil, Müdür Başyardımcısı Ayşegül Gönültaş ve Öğretmen Meryem Sungur ile birlikte, bağışçı öğrencileri temsilen; Ahmet Mert Kızıl, Ö.Faruk Culfa, Mustafa Yiğit Karaman, Gülpembe Taçyıldız, İsmail Karakelle, Haktan Norşen, Aleyna Ulaş, Bahtınur Güney, Beyzanur Şereoğlu, İlayda Aakdoğan, Özlem Karabaş, İmrane Özdemir, Burak Öztürk; TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ettiler.

Ziyarette Vakıf Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı, vakfın faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdikten sonra bağışçı gençlere hitaben şunları söyledi: “Sizleri bu örnek davranışınızdan dolayı kutlarken, sizin gibi bilinçli, pırıl pırıl gençleri yetiştiren anne-babalarınıza ve değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Yurdumuzun ve milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı için canlarını hiçe sayarak şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi, engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlayan, çocuklarına üniversiteyi bitirene kadar yardım yapan, gücünü yüce milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışınız ile çok anlamlı katkıda bulundunuz. Yaptığınız bağışla; “Aziz Şehitlerimizin geride bıraktığı yakınları, malul ve gazilerimiz bize emanet” dediniz. Örnek davranışınızla bizlerin de geleceğe daha da ümitle bakmamızı sağladınız. Bu nedenle hepinize, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi’nin tüm öğrencilerine, tüm velilerine, tüm öğretmenlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.” dedi.

Daha önce, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesinde Milli Güvenlik Bilgisi derslerinde öğretmenlik yaptığını ve bu okulu çok iyi tanıdığını vurgulayan Topdağı, “Böyle güzide bir okulun eski de olsa öğretmeni olmaktan, bu gün bir kez daha gurur duyduğunu” ifade etti.

Müdür Başyardımcısı Ayşegül Gönültaş ile Öğretmen Meryem Sungur’un Mehmetçiklere yönelik olarak önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında verdikleri bilgilerden sonra bağışçı öğrenci temsilcileri de “Vakfın yaptığı hizmetlerin çok önemli olduğunu görüyor ve memnuniyetle takip ediyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden, her türlü koşulda mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmayı en önemli görev kabul ediyoruz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız” dediler.

Ziyaret sonunda genç bağışçılar tarafından ziyaret defterinin imzalanmasını müteakiben toplu fotoğraf çektirildi.