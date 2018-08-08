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08 Ağustos 2018 12:19

Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde Evlendirme Dairesi, 08.

Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu

08 Ağustos 2018 12:19

08.2018’de nikah kıydırmak isteyen çiftlerle dolup taştı.


Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesinde, 08.08.2018’de 18 çiftin nikahı kıyıldı. Yakutiye Belediyesi Nikah Dairesine aylar öncesinden müracaat eden çiftler, mutlu günlerini unutulmaz ve farklı kılmak istediklerini belirtti. Belediye yetkilileri, bu özel güne çiftlerin yoğun ilgisinin olduğunu belirtti.


İlk nikah bugün sabah 09.30’da başlarken işlemler yarım saat aralıklarla devam edecek. İlçedeki son nikah saati ise 16.30 olarak belirlendi.


Saat 09.30’da Zeynep Kesen-Bahadır Özbenni çiftinin nikahını kıyan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, "Çiftimize bu mutlu günlerinde mutluluklar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çiftimize de 4 çocuk yapmalarını öneriyorum" dedikten sonra evlenme cüzdanlarını Zeynep Kesen’e teslim etti.




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