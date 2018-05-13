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13 Mayıs 2018 10:32

Nilgün Azizoğlu Anneler Gününde şehit anneleri ile yemekte buluştu

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Anneler Günü münasebetiyle şehit anneleri ve eşleri ile devlet korumasındaki çocuklarla yemekte bir araya geldi.

Nilgün Azizoğlu Anneler Gününde şehit anneleri ile yemekte buluştu

13 Mayıs 2018 10:32


Düzenlenen programa, Nilgün Azizoğlu, Vali yardımcısı Ayhan Terzi’nin eşi Gökçe Terzi, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu’nun eşi Songül Topsakaloğlu, Çat Kaymakamı Saadettein Doğan’ın eşi Nebahat Doğan, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir’in eşi Hanife Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş’ın eşi Hatice İlbaş, şehit anneleri ve eşleri ile devlet korumasındaki çocuklar katıldı.


Nilgün Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada tüm annelerin Anneler Gününü kutlayarak şunları söyledi:


“Bugün acılarımızı duygularımızı paylaşmak için bir araya geldik. Bugün annesi uzaklarda olan evlatlarımıza anne olmaya, evladı uzaklarda olan annelerimize derman olmaya geldik. Annelik çok kutsal bir görev. Bugünün genç kızları yarının anneleri olacaklar. Anne olanlar bebek kokusunun ne demek olduğunu iyi bilirler. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum”


Nilgün Azizoğlu, yemekte, şehit annesi ve eşleri ile devlet korumasındaki çocuklarla yakından ilgilenerek, bir süre sohbet etti.


Azizoğlu, şehit yakınları ve devlet korumasındaki çocuklara çeşitli hediyeler taktim etti.


Şehit anneleri ise Nilgün Azizoğlu’na yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Azizoğlu’nun kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ettiler.


Programda ayrıca Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklar çeşitli şarkılar seslendirdiler.


Program, günün anısına şehit anneleri ve çocuklarla birlikte fotoğraf çekimleri ile son buldu.




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