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10 Haziran 2018 18:38

Nusret’ten memleketine 4 buçuk milyonluk külliye

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya’ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne külliye yaptırdı.

Nusret’ten memleketine 4 buçuk milyonluk külliye

10 Haziran 2018 18:38

Külliyenin açılışı Nusret’in katılımıyla gerçekleşti.


Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, doğum yeri olan Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde külliye yaptırdı. 4 bin metrekare üzerine kurulan ve maliyeti 4.5 milyon TL’yi bulan külliyenin açılışına Nusret de katıldı.


Köyüne ayak basar basmaz köylülerinin büyük bir ilgisiyle karşılaşan Nusret, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayıp herkesle tek tek fotoğraf çekildi. Köyde yaşayan büyüklerini de evlerinde ziyaret eden Gökçe, açılışta kestiği kurdele parçasıyla tuz dökme hareketi yaparak yine dikkatleri üzerine çekti.


Külliyeye ‘Fatma Faik Gökçe’ ismini vererek anne ve babasının adını yaşatmayı amaçlayan Nusret, uzun bir aradan sonra geldiği köyünde ayağının tozuyla yaylalardaki temiz havanın tadını çıkardı. Yaylada eşek binen Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da memleketine olan özlemine vurgu yaptı.


Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında temeli atılan külliyenin bu yıl Kadir Gecesi’nde açılışını yapan dünyaca ünlü et ustası Nusret Gökçe, “Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum. Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içini doldurursunuz. Dualarınızla birlikte daha güzel projelerle Erzurum’a yatırım yapmaya devam etmek istiyorum“ dedi.


Kendisine yöneltilen "Erzurum’a Nusr-Et şubesi açmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise Gökçe, “Erzurum’da Nusr-Et olmasa da bir Oltu Cağ Kebabı dükkanı açabiliriz” yanıtını verdi.


Toplam maliyeti 4.5 milyon lirayı bulan külliyede cami, Kur’an kursu, taziye evi, gasilhane ve bilgisayarlarla dolu modern bir kütüphane bulunuyor.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Oltu Taşı tespih hediye ettiği Nusret Gökçe, akşam saatlerinde köylüleriyle vedalaşarak şehirden ayrıldı.


Külliyenin açılışına AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Şenkaya Belediye Başkan yardımcısı Yavuz Bedir, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve ilçe müftüleri, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı.




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