Obezitenin neden olduğu hastalıklara dikkat

Dr. Fahri Yetişir, obezitenin bir çok hastalığa neden olduğunu söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, “Şişmanlık tedavisinin hangisini yaparsanız yapın tekrar kilo almak önemli bir problemdir. Kilo kaybettirmesi için ilaç almışsanız ilacı bırakır bırakmaz büyük olasılıkla kiloları tekrar geri alacaksınız. Kilo kaybetmek için ağır diyetler yapmışsanız bunu bırakır bırakmaz fazlası ile tekrar geri kilo alacaksınız. Hatta obezite ameliyatından sonra bile eğer yüksek kalorili yiyecekler tüketmeye başlarsanız uzun dönemde yine kilolarınızı geri alabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen sizin kilo verme cabalarınız hiçbir şekilde beyhude değildir. Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz” dedi.

Dr. Yetişir, obezitenin sebep olduğu sağlık sorunlarını şöyle sıraladı:

“Yüksek tirigliserid düzeyi, Tip 2 şeker hastalığı, Yüksek tansiyon, Metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği +yüksek tansiyon + tirigliserid yüksekliği+ HDL kolesterol düşüklüğü, Kalp hastalıkları, Felç geçirme, Kanser oranında artış: Rahim, cervix, endometrium, yumurtalık, meme, kalın barsak, rektum, karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanseri görülme olasılığını artırmaktadır. Nefes ile ilgili sorunlar; uyku apne (uykuda nefesin kesilmesi), Safra kesesi sorunları, Jinokolojik sorunlar mesela kısırlık ve adet düzensizliği, Erektil fonksiyon bozukluğu (impotans), Karaciğer yağlanması, Osteoartritis, eklemlerde dejenerasyon, Hayat kalitesi.”

Şişman insanların hayat kalitesinin de belirgin bir şekilde düştüğünü ifade eden Dr. Yetişir, “Çünkü şişman insanlar toplumdan kendilerini izole ederler ve çoğu sosyal faaliyetten kendilerini alıkoyarlar. Sosyal alanlara çıkmak istemezler. Bunun yanında şişmanlıkla alakalı diğer bazı hastalıklarda hayat kalitesini olumsuz etkiler. Bunlardan bazılar: Depresyon, Sosyal izolasyon, Düşük iş başarısı, Utangaçlık ve suçluluk, Seks hayatı ile ilgili problemler” şeklinde konuştu.