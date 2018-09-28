ODTÜ İlkyar Vakfından Pasinler YİBO'ya ziyaret

Dr. Hüseyin Vural ve beraberindeki İLKYAR gönüllüleri ile birlikte, Pasinler Yatılı Bölge Orta Okulunu ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un yanısıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Bağaçlı, Ar-ge Şube Müdürü Ömer Faruk Pala'da eşlik ettiler.

Türkiye'nin birçok okulunda öğrencilere yönelik gönüllü faaliyetler yürüten ODTÜ İLKYAR Öğrenci Topluluğu Pasinler YİBO'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler hem eğlendi hem de birçok bilimsel konu hakkında bilgi sahibi oldular.

Prof. Dr. Hüseyin Vural, görev yapan öğretmenlere seminer verirken, gönüllü üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ise öğrencilerle fizik, kimya, biyoloji, matematik ve astroloji konularında çeşitli deneyler, bilimsel etkinlikler ve gösteriler yaptılar. Öğrenciler, burada yapılan farklı eğitim etkinliklerinden faydalanırken eğlenceli saatler de yaşadılar.

Prof. Dr. Vural, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin eğitimlerini en üst düzeye ulaştırmak için destek sunmak olduğunu ifade ederek, bu kapsamda okullarda hem eğitici hem de eğlendirici etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Daha sonra yapılan çalışmaları öğrencilerle birlikte yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz İLKYAR Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Vural'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.