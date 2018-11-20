Öğrenci ve Öğretmenlere Bilinçli Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı Konulu konferans verildi

Türk Ulusal Ajansı tarafından 2014-2020 yılları arası uygulanacak olan ERASMUS + (Erasmus Plus) programı kapsamında, 2015 yılında başlatılan ‘'Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Yeterlilik Projesi'' Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yürütülen başarılı ve verimli bir çalışma süreci sonrası, Necip Fazıl Kültür Merkezinde yapılan konferansla neticelendirildi.

‘'Teknoloji ve Sosyal Medyanın Bilinçli Kullanılması'' konulu konferansın açılışı Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından yapıldı.

Konferansta Munzur, Mardin Artuklu, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden birçok öğretim görevlisinin yanı sıra Erzurum Atatürk Üniversitesinden Doçent Doktor Engin Kurşun ve Doçent Doktor Türkan Karakuş Yılmaz katılımcı akademisyen olarak yer aldı. 720 öğrenci ve 90 öğretmenimize sosyal medyanın ve teknolojinin nasıl bilinçli kullanılabileceği konusunda sunum yapıldı.