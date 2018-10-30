Öğrenciler Deprem Simülasyon Tırında depremi bire bir yaşadı

Depremden önce ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrencilere anlatmak ve afet konusunda bilinç uyandırmak üzere Türkiye'yi gezen AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Erzurum'da öğrencilere hem depremi yaşattı hem de onları bilgilendirdi.

Afet ve Acil Durum Erzurum İl Müdürlüğü tarafından şehre getirilen Deprem Simülasyon Tırında öğrencilere yapay deprem hissi yaşatılırken, deprem sırasında da neler yapmaları gerektiği öğretildi. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından anlatıldı.

Erzurum Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andıç, öğrencileri her hangi bir deprem sırasında ne yapılacağını canlı canlı yaşatarak öğrettiklerini ifade ederek “ Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası yapılması gereken şeyleri okulda ve diğer kamu kurumlarında gittiğim yerlerde anlatıyoruz. Deprem Simülasyon Tırında ise deprem anını yaşatarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza deprem anında ne olacağını ve ne yapılması gerektiğini birebir canlı şekilde gösteriyoruz. Burada ilk önce sınıflara girerek deprem hakkında bilgilendirme yaptılar. Daha sonra teorik bilginin hemen peşine burada Deprem Simülasyon Tırının yanına getirilerek burada depremi yaşatıyoruz burada deprem anında çocuklarımızın neler yaptığını görmek istiyoruz ve onlara da anlatıyoruz” dedi.

Polis Amca İlkokulu öğrencisi Yaren Özkan ise, “Tıra bindik o sırada deprem olmaya başladı yanımda ki arkadaşlarım sıranın yanına eğilerek ellerini kafalarının üzerine koydular. Depremden korkmuyorum çünkü korunma yöntemlerini öğrendim deprem olduğu sırada sıranın altına yada yanına girip başımızı ellerimizin arasına alacağız” diye konuştu.

Uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere bilgilendirme kitapçıkları da dağıtıldı.