Öğrenciler YKS öncesi tecrübe kazandı

30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak YKS öncesi öğrenciler sınav provasında ter döktü. Birçoğunun sınava gireceği fakülte binasında yapılan deneme sınavında öğrenciler büyük bir deneyim kazandı. Çevre ilçelerden gelen yaklaşık bin öğrenci, sabah saat 10.00 ve öğlenden sonra 14.00 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen deneme sınavında heyecan ve streslerini de kontrol etme fırsatı buldu.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, öğrencilerin sınavların yapılacağı gerçek mekânlarda sınava girmelerinin büyük bir deneyim kazandırdığını savunarak, “Amacımız fakültemiz ve yüksekokulumuzun tanıtılması. Öğrencilerimizin Oltu’daki fakültelerde yer alan bölümleri tercih etmelerini istiyoruz. Çünkü bölümlerimiz, Türkiye’de çokça tercih edilen Sosyal Hizmet, Maliye, Bankacılık, Halkla İlişkiler ve Petrol Mühendisliği gibi trendi olan bölümler. Öğrencilerin kendi memleketlerindeki bölümü tercih etmeleri, daha az masrafla yükseköğrenimlerini tamamlamaları ve ailelerine de daha yük olmaları anlamlarını taşıyor. Bu sınavı gerçekleştirmemizde, bizlere sınav kitapçıklarını göndererek büyük katkı sağlayan Türkiye Sınav Dershanelerine ile öğrencilerini yönlendiren çevre ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Sınava giren her öğrenciye çıkışta, Atatürk Üniversitesi tarafından basımı yapılan Ali Fuat Başgil’in ‘Öğrencilerle Başbaşa’ adlı kitabı ile kitap içerisinde Oltu’daki fakülte bölümlerini tanıtan broşürler dağıtıldı.

Öte yandan yine sınava giren tüm öğrencilere fakültenin yemekhanesinde yemek ikramında da bulunuldu.