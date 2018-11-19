İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere yangın eğitimi verildi

Oltu’da Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Oltu'da Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesi öğrencilerine itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.


Erzurum Büyükşehir İtfaiye Eğitim Daire Başkanlığı personeli Hasan Koçak tarafından verilen eğitimde öğrencilere yangın esnasında nasıl hareket etmeleri ve yangın tüplerinin kullanımı uygulamalı gösterildi.


Gerçekleşen yangın tatbikatının ardından itfaiye ekipleri binadan tahliye işlemini temsili canlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.