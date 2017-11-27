Öğretmenler günü anısına satranç

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen satranç turnuvasında, emekli ve görevinin başında olan öğretmenler kendi günlerinde satranç oynadı. Müsabakalar sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Karataş ile Satranç İl Temsilcisi Mehmet Salih Yıldırım tarafından dereceye giren öğretmenlere madalyaları verildi.

Erzurum Satranç İl Temsilcisi Mehmet Salih Yıldırım, kendilerine her zaman destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Erzurum Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube başkanı Mustafa Karataş ’a teşekkür etti. Yıldırım, turnuvaya iştirak eden öğretmenleri de tebrik etti.