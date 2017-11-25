Öğretmenler Öğretmenleri eğlendirdi

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy yaptı. Toksoy, “Toplumu ilmek ilmek işleyen sabırla meşakkatleri sırtlayan almaktan ziyade veren başkasının çocuğuyla kendi çocuğundan daha fazla ilgilenen sevgisini cömertçe harcayan kısaca sığ tanımlara sığmayan önemli bir kişidir öğretmen” dedi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Başöğretmen Atatürk olmak üzere vefat eden ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum hastalıkla cebelleşen öğretmenlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Kaymakam Turan, “Esasında bende bir öğretmenim, göreve başladığım ilk yıllarda izinde olduğum dönemlerde bana ne iş yaptığımı sorduklarında mülki idare amiriyim deyince hemen araya bir soğukluk girerdi, ama öğretmenim dediğimde hemen o hoca gel buyur derlerdi. Dışarda olduğum vakitler hep böyle devam etti. Kabul ederseniz bende bu kurumun mensubu olmaktan son derece mutluluk duyarım. Eşim gerçek öğretmen bu vesile ile bu güzel gününüzü kutluyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ın 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama mesajı okunmasının ardından emekli Öğretmenler adına Abdurahman Kurt konuşma yaptı. Emekli Öğretmen Kurt, “Bugün Başöğretmen Atatürk’ün kabul ettiği 24 kasım hepimize kutlu olsun. Hayatımın 38 yılını dünyanın en güzel mesleği olan Öğretmenliğe ayırdım. 1980 yılında başladığım bu kutsal mesleğimi 2017 yılında noktaladım, anılarım hayallerim yüreğimden hiç silinmeyecek. Mesleğimi ve öğrencilerimi hep sevdim” dedi.

Göreve yeni başlayan Öğretmenler adına Enes Demir ise konuşmasında “Bugün bütün öğretmelerimizin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür” dedi.

Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy nezaretinde yemin ettiler.

24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Emekli öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin tarafından plaket verilmesinin ardından Şehit öğretmenlere hatim duası yapıldı.

Programın Oltu’da görevli müzik öğretmenleri tarafında verilen konserle son buldu. Müzik öğretmenlerinin söyledikleri türkülerle halay çeken öğretmenler doyasıya eğlendiler.