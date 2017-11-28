Öğretmenler turnuvasında ödül yağdı

Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını hediye edildi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Eğitim Bir-sen 2No’lu Erzurum Şubesinin ortaklaşa düzenledikleri Masa Tenisi turnuvası sona erdi.

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen Masa Tenisi turnuvasında, emekli ve görevde olan öğretmenler yarıştı. Müsabakalar sonucunda ödüller sahiplerini buldu. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Karataş ile Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu tarafından dereceye giren öğretmenlerimize madalyaları ve ödülleri verildi.

Turnuvada birinciye tam altın verilirken, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın hediye edildi. Erzurum Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, kendilerine her zaman destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Erzurum Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Karataş ‘a teşekkür etti. Yavilioğlu, turnuvaya iştirak eden öğretmenleri de tebrik etti.

Turnuva da Rukiye Yılmaz birinci olurken, Murat Kartal ikinci, Rabia Arpacı üçüncü oldu. Önder Öz ise dördüncü sırada yer aldı.