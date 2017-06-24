Oksijen terapi ile cilt hücrelerinizi yenileyin

Vega Estetik Merkezinden Uzman Estetisyen Ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım, “Yeni teknoloji 3lü bakım ilham kaynağı olarak kaplıcaları göstermektedir doğal kaplıca tedavilerinin cilde oksijen sağladığı bilinir bu sistemin çıkış noktası, söz konusu kaplıca tedavileri ve bunların cilt üzerinde olumlu etkileri OxyGeneo bu tedaviyi taklit ederek cilt hücrelerinin yüksek oranda oksijenlenmesini sağlar. Cildi ölü hücrelerden arındırırken uzun vadede cildin beslenerek yenilenmesi için elverişli bir ortam hazırlar kişiye özel kalsiyum karbonat ve sitrik asit karışımından oluşan, eversan tablete benzer capsugen başlıkla çalışıyor” dedi.

Uzman Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Güler Yıldırım, oksijen terapi aşamalarını şöyle sıraladı:

“1. Aşamada içeriğinde retinol,kojik asit, askorbit, fosfat, magnezyum, gliserin, hyloronic asit, gibi maddelerin bulunduğu yoğun formüllü jel cilde uygulanır.

2. Kişiye özel partiküllü capsügen kapsül cilde temas ettirildiğinde sayısız baloncuk ciltte patlayarak içeriden gelen oksijenlenmeyi tetikler sonuç olarak cilde temel aktif maddeler nüfus ettirilir.

3. Aşamada cilt ütüsü olarak da tabir edebileceğimiz radyo frekans devreye girer verilen ısıyla birlikte öncesinde doyurulan cilt kolejenlerinin sıkılaşması sağlanır. Bu aşamalardan sonra daha sağlıklı bir görünüm elde edilirken çizgi ve lekelerde birinci seanstan itibaren gözle görülür hafifleme gözlemlenir. En hassas ciltlere bile uygulanabilir. Cildi ölü hücrelerden arındırırken hücrelere daha çok oksijen ve vitamin depolar. Uzun vadede bağ dokudan itibaren nem seviyesini yüksek tutar Sonuç olarak daha sıkı nem oranı yüksek ince çizgi ve lekelerde bariz açılma gözlemlenir.”