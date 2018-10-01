Fulya Tezel, oksijen terapisi ile ölü hücrelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Uzman Fulya Tezel, oksijen terapisinin genç bir cilde sahip olmak isteyenler için de hücre yenilenmesi amacıyla kullanılmaya başlandığını ifade ederek, “Cilt lekelerinizden oksijenli terapi ile kurtulun” dedi.

Oksijen tedavisinin sağlık alanında birçok hastalıkta uygulanmaya başladığını kaydeden Dermatoloji Uzmanı Uzman Fulya Tezel, “Dünyada sağlık alanında bilim insanları sürekli yenilikler peşindedir. Sürekli yeni uygulamalar, yeni teknikler, mevcut tekniklerde uygulamalarda geliştirmeler yaşanmaktadır. Oksijen terapisi, genç bir cilde sahip olmak isteyenler için de hücre yenilenmesi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Sağlıklı bir cilt için uygulanan oksijen terapisi yüksek bir başarı yüzdesine sahiptir. Oksijen bitkiler, hayvanlar ve insanlar için en önemli yaşam gereksinimidir. Oksijen insan vücudu için en önemli katkıları sağlamaktadır. Buradan hareketle oksijen hastalık tedavisinde de yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır” diye konuştu.

“Oksijen terapisi uygulamalarında deri altına saf oksijen enjekte edilir” diyen Tezel, şöyle konuştu:

“Böylece derideki sarkma, deformasyon, matlaşmış görünüm giderilir. Özellikle daha genç görünmek isteyen kadınlar ile birlikte erkekler de bu tedaviye ilgi göstermektedir. Oksijen terapisi her yaşta ve her ciltte uygulanabilen bir yöntemdir. Hastanın narkoz almasına gerek olmayan, ameliyathane şartlarına ihtiyaç duyulmayan basit bir uygulamadır. Bu uygulama sonrasında istirahat, klinik gözlem altında tutulma gibi zorunluluklar yoktur. Uygulamanın hemen ardından normal yaşama devam edilir. Oksijen terapisi ile ölü hücrelerden kurtulun. Oksijen terapisi uygulanan ciltlerde canlanma, ölü hücrelerden kurtulma, ciltteki lekelerin yok olması, çatlamaların giderilmesi, parlak bir görünüm elde edilmesi, güneş etkilerinin azalması sağlanır.”