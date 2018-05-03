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03 Mayıs 2018 16:45

Okul bahçesine 300 adet fidan dikildi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Aşkale İlçesi Yatılı Bölge Okulu bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Okul bahçesine 300 adet fidan dikildi

03 Mayıs 2018 16:45


300 adet fidanın toprakla buluştuğu alana gelen Vali Azizoğlu, öğrenciler tarafından ellerinde balonlarla karşılandı. Daha sonra fidanların dikileceği alana geçen Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindeki heyet TEMA Vakfı yetkililerinin de katılımıyla 300 adet çam ağacı fidanını toprakla buluşturdu.


Ağaç dikim törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Belediyesi Başkan Vekili Şenol Polat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Tören sonrasında Vali Azizoğlu, öğrencilerin yanına giderek, ağacın doğaya ve insana olan faydalarından söz etti. Öğrencilere çeşitli sorular soran Vali Azizoğlu, “Diktiğiniz ağaçlara çok iyi bakın” tavsiyesinde bulundu.




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