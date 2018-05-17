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17 Mayıs 2018 10:06

Okul müdürlerinden şiir dinletisi

Aziziye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aziziye ilçesindeki okullarda görevli 10 okul müdürü tarafından ‘’Sözün Özü ‘’şiir dinletisi ve müzik ziyafeti gerçekleştirildi.

Okul müdürlerinden şiir dinletisi

17 Mayıs 2018 10:06


İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenen şiir dinletisine Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Nuri Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mesut Yavilioğlu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Aziziye Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Mili Vicdan Platformu Sorumlusu Emrullah Önalan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Davetlilerden yoğun beğeni alan dinletide, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli okul müdürleri Adnan Selvitopi,Mensur Tikici,Mustafa Yıldız,Enbiya Kazan,Tuncay Sağsöz,Ümit Gergit, Taner Meral Sevnur İçyar,Cafer Akaydın,Mustafa Albayrak tarafından şiirler okundu, müzik ziyafeti gerçekleştirildi.


Dinletiye katılan davetliler, okunan şiirler ve şiirlere eşlik eden orkestranın çaldığı eserler ile unutulmaz bir gece yaşadılar.


Davetliler, bu tarzda hazırlanan ilk şiir dinletisi olması bakımından oldukça önemli sayılan bu tarz sosyal faaliyetlerin, sayısının artmasını istediler.




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