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10 Eylül 2017 11:41

Okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Erzurum’da okul binalarında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

10 Eylül 2017 11:41


Okul Aile Birliği ve okul personellerince yapılan tadilat çalışmalarında kırık masalar tamir ediliyor, sınıflar boyanıyor.


Erzurum Lisesi’nde bir haftadan beridir devam eden onarım ve boya çalışmalarında sona gelindi. Okul Aile Birliği ve okul personeli eğitim öğretim yılı başlamadan gerekli tadilatların hafta sonuna kadar tamamlanmış olacağını belirttiler.


Okul Müdürü Selami Güneş, okulların açılmasına az bir zaman kala eğitim yılı öncesi hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “Öğrencilerimizin ruhen alışmalarının yanı sıra fiziki olarak da okullarımızı hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Okulumuzda bahçe düzenlemesi, laboratuvarlarımızı ve sınıflarımızı elden geçiriyoruz. Okulumuzu eğitime hazırlamak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.




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