Okullar Z-engin Yaşıyor Robotunu yapıyor

Kalkınma Bakanlığı desteği, Erzurum Valiliği koordinasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirmesi ile Z-engin Yaşıyorum Robotumu Yapıyorum projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından Z-kütüphane ve Robotik sınıf açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz programda " İlimizin teknolojiye ve bilgiye ulaşmada daha etkin bir noktaya taşınmasında önemli bir adım olan bu çalışmaların hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin farkındalıklarını artıracağını bilgi teknolojilerine ve bilgiyi kullanmada da etkin bir rol oynayacaktır" diyerek görüşlerini dile getirdi.

Proje kapsamında Saltukbey Ortaokulu, Köprüköy Anadolu Lisesi ve Şenkaya 75.yıl YİBO bünyesinde 3 adet Robotik ve STEM eğitimi sınıfı, yine Şükrüpaşa Anadolu Lisesi ve Oltu Anadolu Lisesi bünyesinde Z-kütüphane ve Çat Tuzluca'da da kitaplık kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, bu okullarımızda sınıfları dolaşarak incelemelerde bulundu ve katkısı olan herkese teşekkür etti.