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31 Mayıs 2018 15:27

Ölen annesinin karnından alınan 8 aylık bebek 4 doktor sayesinde hayata tutundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Sezen Alkan’ın karnından alınan 8 aylık erkek bebek 4 doktorun yoğun çabalarıyla hayata tutundu.

Ölen annesinin karnından alınan 8 aylık bebek 4 doktor sayesinde hayata tutundu

31 Mayıs 2018 15:27


Dün yaşanan cinayetin ardından hastanede sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen bebek, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Kuvözde tutulan Alkan bebeğin sağlık durumunun riskli olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Sarıkamış Devlet Hastanesinden açıklama


Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada kalbi duran bebeği yeniden hayata döndürmek için doktorların yoğun çaba sarf ettikleri belirtilerek şöyle denildi:


"30 Mayıs 2018 tarihinde hasta acile geldiğinde kalp atımı ve solunum yoktu. Çoklu bıçak yaraları mevcuttu. Yapılan ultrasonda bebeğin zayıf kalp atımının olduğunun tespit edilmesi üzerine acil sezaryene alındı. İşleminin ikinci dakikasında bebeğin çıkarılması sağlanmış oldu. Bebek doğduğunda kalp atımı ve solunumu yoktu. Kalp atımı gelen bebek yapılan ilk müdahale sonrası solunum desteği eşliğinde Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinin Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisine sevki yapıldı. Operasyonu kadın doğum uzmanlarımız Op. Dr. Serpil Polat, Op. Dr. Gülşah Tiryaki Güner gerçekleştirmişlerdir. Çocuk Hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Kaçar ve Anestezi uzmanı Dr. Aysu Hayriye Tezcan çocuğa müdahalede bulunmuşlardır."




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