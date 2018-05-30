Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İstanbul’un Fethi Programı

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde gerçekleştirilen kutlama programında imam Hasan Çınar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Birlik Cami İmamı Ahmet Akçay, seslendirdiği kaside ve ilahilerle katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy, “Böyle anlamlı bir programı icra etmekten dolayı son derece onurluyum. Programımızda bizleri yalnız bırakmayan başta Prof. Dr. Mustafa Ağırman hocamız olmak üzere katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Ardından, günün anlam ve önemine binaen konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in bilinmeyen yönlerinden bahsederek, katılımcılara Fatih Sultan Mehmet’in çok büyük bir komutan olduğunu anlattı. Programa katılan velilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ağırman, “Çocuklarınızla yakından ilgilenin. Bu ülkeyi gelecekte yönetecek kadroda imam hatipli çocuklarımız da olsun. Günümüzün şeytanı, çocuklarımızın elinden hiç bırakmadığı akıllı telefonlardır. Çok tehlikeli bir teknolojik araç olan cep telefonlarından çocuklarımızı uzak tutalım” ifadelerini kullandı.

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde gerçekleştirilen program, Birlik Cami İmam Hatibi Ahmet Akçay’ın akşam ezanını okumasıyla birlikte son buldu ve davetlilere iftar yemeği ikram edildi.