Oltu Anadolu Lisesi Kızları Erzurum’da filenin sultanları oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce Erzurum’da düzenlenen liseler arası voleybol şampiyonasında Oltu Anadolu Lisesi kız voleybol takımı final maçında Erzurum Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız voleybol takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Toplamda 11 maç oynayan ve tüm maçlarını rakiplerine tek set dahi vermeden kazanan Oltu Anadolu Lisesi, Erzurum’da kızlar kategorisinde liseler arası voleybol turnuvası tarihine de geçmiş oldu.

Okulun Beden Eğitim öğretmenlerinden Gürkan Çil "Emeğimizin karşılığını aldık. Çok çalıştık ve şampiyon olduk. Hedefimiz bölge şampiyonasında da şampiyon olmak. Zor ama neden olmasın" dedi.

Oltu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Koçak ise, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp desteklemeye gelen KYK İl Müdürü Sayın Salih Kaygusuz´a, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Sayın Eroğlu Er’e Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Zengin´e, Oltu İlçe Milli Eğim Şube Müdürü Sayın İhsan Aras´a, Oltu İlçe Spor Müdürümüz Sayın Ömer Bektaş´a, okulumuz Aile Birliği Başkanı Coşkun Aksu´ya, Erzurum Yurtkur Müdürü Sayın İbrahim Akpınar´a ve Oltu YİBO okul yönetimine ve özellikle okul müdürü Sayın Osman Yeşilyurt´a desteklerinden dolayı, okul idaresi öğretmenleri ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçen Gürkan Çil Ve M.Nuri Zengin hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini ve okulumuzu bölgede de en iyi bir şekilde temsil etmelerini canı gönülden istiyoruz." dedi.

Bu arada, Oltu Anadolu Lisesi’ni Erzurum’daki liseler arası kızlar kategorisinde voleybol tarihine geçiren okulun takım kadrosunda şu isimler yer aldı:

Nasibe Gül Aksu, Fatma Arı, Ayça İyisoy, Buse Yavuz, Esra Kara, Aleyna Yılmaz, Pınar Yavuz, Beyzanur Dağdelen, Funda Gül, Begüm Keskin , Merve Yıldırım ve Hiranur Aktepe.