Oltu Anadolu Lisesine Z Kütüphanesi açıldı

Oltu Anadolu Lisesi'nde Z Kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

SODES projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da katıldı.

Törende konuşan Edebiyat öğretmeni Hakan Yeşilyurt, “Oltu Anadolu Lisesi olarak ümitle açılıp kazançla kapatacağımız SODES projesi kapsamında oluşturulan Z kütüphanesinde değişik türden 4115 kitap bulunmakta. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında bu kütüphanemizde 2500 civarında kitap okundu Bu sayı her geçen gün artmaktadır” dedi.

Açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz kütüphane ve okul hakkından Oltu Anadolu lisesi müdürü Necati Koçak'tan bilgiler aldı. Açılışa Oltu'daki okul müdürleri de katıldı.

Tören sonrası okul müdürleriyle toplantı yapan Kaygusuz, ilçe genelindeki okullar hakkında bilgi aldı. Kaygusuz, yeni yapılan okul binasının yarısına Ortaokul yarısına İlk okul açacaklarının kararını verdiler.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları İsmail Bağrıyanık, Turan Bağaçlı, ilçedeki okul müdürleri ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.