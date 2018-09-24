Oltu Bakkal Haydar Amcasını kaybetti

Oltu’nun Çarşıbaşı mevkiinde 1960 yılından beri bakkalcılık yapan Haydar Akpınar(80), Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Oltu'nun Çarşıbaşı mevkiinde 1960 yılından beri bakkalcılık yapan Haydar Akpınar(80), Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Erzurum'da geçirdiği omurilik ameliyatının ardından enfeksiyon kaparak hayatını kaybeden Haydar Akpınar, tam 58 yıldır ilçede bakkalcılık yapıyordu. 7'den 70'e herkesin sevip saygı gösterdiği Akpınar, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Haydar Akpınar, bugün Aslanpaşa Cami'sinde kalabalık bir cemaat eşliğinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.