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27 Ağustos 2018 09:24

Oltu Cağ Kebapçıları bayram tatili sonrası mesaiye başladı

Oltu Cağ Kebapçıları bayram tatili sonrası mesaiye başladılar.

Oltu Cağ Kebapçıları bayram tatili sonrası mesaiye başladı

27 Ağustos 2018 09:24

Oltuluların olmazsa olmazlarından birisi olan tescilli yemeklerinden olan cağ kebabı günün her saatinde tüketiliyor.


Kurban Bayramı nedeniyle Oltu’daki cağ kebapçıları tatil yaparken bayramın bitmesi ile birlikte yeniden mesai başladı. Oltu’da cağ kebap ustası olan Mesut Akçay, “Bayram tatilimiz sona erdi müşterilerimiz bayramda bile cağ kebabı sorup durdular. Bizde müşterilerimizi daha fazla bekletmeden cağ kebabı yapmaya başladık. Bizler cağ kebabı esnafları sadece Kurban Bayramında 4 günlük bir tatilimiz var. 4 gün tatilde bile cağ kebabı yapmayı özlüyorum. Oltulular her ne kadarda kendileri de cağ kebabı yapsalar da bizlerin yapmış olduğu cağ kebabı lezzetini kıvamını tutturamıyorlar. O yüzden bizi tatilde bile sürekli arayıp duruyorlar.” diye konuştu.


Müşterilerden Naci Aktaş ve Muhlis Polat ise, “Biz gurbetteyiz bayram ziyareti için memleketimize geldik. Cağ kebabını çok özlüyoruz. Bayramda kendi evimizde kebap yaptık ama bizim kebabımız Mesut ustanın kebabı gibi leziz olmuyor o kıvamı yakalayamıyoruz” dediler.




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