Oltu Canlı Hayvan pazarında yaprak kımıldamadı

Erzurum'un Oltu İlçesi'ndeki canlı hayvan pazarında, alış verişler yok denecek kadar az. Hayvan üreticileri “Yem pahalı geçen sene sattığımız fiyatların yarı fiyatına satıyoruz. Yine de alıcı bulamıyoruz perişan durumdayız” dediler.

Çevre ilçelerden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlara alıcı çıkmaması, yetiştiriciyi zor durumda bırakıyor

İlçe merkezinde her hafta sonu olan Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı çevre il ve ilçelere de hitap ediyor. Alışverişin yok denecek kadar az olması hayvan besicilerini endişelendiriyor. Ardahan'ın Göle ilçesinden gelen hayvan yetiştiricisi Bahattin Demir bugünlerde pazarın ve piyasaların çok durgun olduğunu belirterek zor durumda olduklarını söyledi. Demir, “Yem 80 bin lira et 27 bin lira. Televizyonlarda et 70- 80 bin lira diyorlar bizden 27 bin liraya alıyorlar elleri cebinde masa başındakiler para kazanıyor. Biz mağdur oluyoruz.” dedi.

Sarıkamış'tan gelen Cemil Altuntaş ise, “Sarıkamış'ta hayvanlarımızı satamadık. Oltu Hayvan pazarı canlı dediler, buraya da dört haftadır getiriyorum burada da satamıyoruz. Yem pahalı kimse almıyor ne yapacağımız bilmiyorum” dedi.

Hayvan pazarında çamur nedeni ile bazı araçlar zor anlar yaşarken bir an önce modern hayvan pazarının hizmete açılmasını istediler.

Soğuk hava nedeni ile hayvan pazarındaki tüccarlar ısınmak için teneke içerisinde ateş yaktılar.