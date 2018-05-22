Oltu Çayı taştı

Son bir haftadır sürekli olarak yağan yağmurun ardından oluşan sel suları Oltu çayının taşmasına neden oldu. Taşan sular işyerlerine ve ekili alanlara zarar verdi. Oltulular, ilkbahardan beri emek verdikleri bostan ve tarlalarının sel suların dolmasından dolayı Oltu Belediyesini suçladılar.

Bostan sahibi Filiz Şimşek, “Belediye Başkanı görsün bunları. Oltu Çayı’nın kenarı yapıldığında neredeydiler, sahip çıksaydılar ki bu milletin arazileri ne oluyor bir önlemlerini alsaydılar anons yapana kadar tedbir alsaydılar. Bundan sonra anons yapılsa ne olacak mahvoldu her şey. Ben bu bostanı yaparken kolum sakat oldu yani benim gibi niceleri var, yazık günah bütün emeklerimiz boşa gitti. Belediye Başkan yardımcısını arıyorum bir daha beni rahatsız etme diyor. O koltuğa yapışmışlar yaptıkları hiç bir şey yok sadece etraflarına adamlarını alıyorlar kendilerini sağlama almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ben altı yıldır Oltu’da yaşıyorum iki defa yol kazılır mı? Doğal gaza ayrı suya ayrı her taraf toz pislik içinde. Belediye ortada yok, nerede bunlar nerede” diye konuştu.

Mehmet Şahin ise uzun süredir Oltu’da yaşadığını belirterek, “İlk kez böyle bir afet gördüm. Allah yardımcımız olsun” dedi.