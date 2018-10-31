Oltu eşraflarından Mustafa Altun hayatını kaybetti

Oltu'nun tanınmış eşraflarından Mustafa Altun(72), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mustafa Altun, önceki gün öğlenden sonra Göle Caddesi üzerinde bulunan bir çay kahvehanesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, kahvehanede bulunan arkadaşlarının 112'e haber vermeleri üzerine ambulansla Oltu Devlet Hastanesi acil polikliniğe kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Mustafa Altun, evli olup 6 çocuk babasıydı. Altun'un ani vefatı ailesi ve sevenlerini derinden üzerken cenazesi öğlen namazına müteakip Oltu Aslanpaşa Camiinde kılındı. Oltu içinden ve dışından gelen yüzlerce seveni Altun'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sakin ve beyefendi kişiliğiyle bilinen Mustafa Altun'un cenazesi Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Altun aynı zamanda Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala ve Erzurum Basın İlan Kurumu personeli Yıldırım Eti kayınpederi idi.