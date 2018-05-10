Öğrenciler proje kapsamında topraksız sebze fidesi yetiştirdiler. Oltu Fen Lisesi binası salonunda açılan sergide öğrenciler bir birinden güzel projeleri konuklara anlattılar

Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Kalkan, “Okulumuzda proje kültürü oluşturmak amacıyla, bilim fuarına katıldık” dedi.

Projenin amacı hakkında bilgi veren Kalkan, “4006 Bilim Fuarları programı, her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkılarak açılmıştır. TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

Açılışın ardından proje stantları gezilerek projeleri yapan öğrencilerden bilgi alındı.

Okul Müdürü Ahmet Kalkan, “Fuarda sergilenecek projelerin içerik bakımından türleri ‘Araştırma, Araştırma ve Geliştirme (Tasarım vb.), Bilgi Araştırma’ projeleri şeklindedir.” dedi.

Kalkan, projeleri hazırlayan öğrencilere, hazırlık sürecini yürüten proje sorumlusu Kazım Karban ile proje danışmanları olan öğretmenlere ve katkı sağlayan velilere teşekkür etti.

25 projenin sunulduğu sergide 60 öğrenci ile 14 öğretmen görev yaptı.