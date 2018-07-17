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17 Temmuz 2018 11:03

Oltu Halk Eğitimi Merkezi Roma’da

Erasmus Strategic Partnerships For Adult Education kapsamında İspanya’dan Inercie Dıgıtal Sl.

Oltu Halk Eğitimi Merkezi Roma’da

17 Temmuz 2018 11:03

koordinatörlüğünde hazırlanıp yürütülen AB projesinin yurtdışı hareketliliği İtalya’da gerçekleştirildi.


Proje hakkında bilgi veren Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, “İspanya’dan Inercie Dıgıtal SL. koordinatörlüğünde, Türkiye’den Oltu Halk Eğitim Merkezi, İtalya’dan Consorzio Lavoro e Ambiente ve Sinergia Societa Cooperative Sociale, Polonya’dan Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi, Romanya’dan Casa Corpului Didactic Teleorman ile İspanya’dan IES jacaranda ortaklığında yürütülmekte olan "Strategies for Digitizing Adult Educatıon" adlı ve 2017-1-ES01-KA204-037991 numaralı projemizin üçüncü hareketliliği İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirildi" dedi


Toplantıya İspanya, İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’den 14 katılımcı iştirak etti. Toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kurumumuzu ve ilçemizi tanıtıcı bir sunum yapıldı. Projenin son değerlendirme toplantısının Haziran 2019 da Oltu’da düzenlenmesine karar verildi. Toplantı sonunda katılımcılara ev sahibi kurum yetkilileri tarafından katılım belgesi verildi.




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