Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Orhan Süzen, “Bu gecenin haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Değerli velilerimiz emanet olarak aldığımız evlatlarınızı eğitim yuvamızda tüm arkadaşlarımın emekleriyle onların kendilerinden daha emin ne istediğini bilen hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili görgülü yaşamı seven yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar taktim ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Süzen, “Sizden sahip olmanızı istediğim üç şey bir sağlığınız iki mutluluğunuz üç ahlaklı ve başarılı olmanızdır” diye konuştu.

Mezun olan öğrenciler adına okul birincisi Songül Özdemir duygu dolu bir konuşma yaptı. Duygulandığı anlarda konuşmasına ara vermek zorunda kalan Özdemir’i veliler alkışlarla heyecanını yatıştırmaya çalıştılar.

Daha sonra Songül Özdemir yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından 12. sınıflar 11.sınıflara bayrak ve flamayı teslim ettiler.

Öğrencilere mezuniyet belgeleri Okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verildi.

Programda daha sonra sınıf başkanları mezuniyet pastasını kestiler daha sonra mezun öğrenciler keplerini havaya attılar. Öğretmen, veli ve öğrenciler orkestra eşliğinde halay çektiler.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Süzen öğrencilerden helallik istedi ve ardından topluca hatıra resim çekildiler.