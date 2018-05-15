Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 10:25

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhteşem mezuniyet gecesi

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni okul spor salonunda yapıldı.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhteşem mezuniyet gecesi

15 Mayıs 2018 10:25


Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Orhan Süzen, “Bu gecenin haklı gururunu yaşayan kalpleri heyecanla çarpan siz velilerimizi, öğrencilerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Değerli velilerimiz emanet olarak aldığımız evlatlarınızı eğitim yuvamızda tüm arkadaşlarımın emekleriyle onların kendilerinden daha emin ne istediğini bilen hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili görgülü yaşamı seven yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar taktim ediyoruz” dedi.


Okul Müdürü Süzen, “Sizden sahip olmanızı istediğim üç şey bir sağlığınız iki mutluluğunuz üç ahlaklı ve başarılı olmanızdır” diye konuştu.


Mezun olan öğrenciler adına okul birincisi Songül Özdemir duygu dolu bir konuşma yaptı. Duygulandığı anlarda konuşmasına ara vermek zorunda kalan Özdemir’i veliler alkışlarla heyecanını yatıştırmaya çalıştılar.


Daha sonra Songül Özdemir yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından 12. sınıflar 11.sınıflara bayrak ve flamayı teslim ettiler.


Öğrencilere mezuniyet belgeleri Okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verildi.


Programda daha sonra sınıf başkanları mezuniyet pastasını kestiler daha sonra mezun öğrenciler keplerini havaya attılar. Öğretmen, veli ve öğrenciler orkestra eşliğinde halay çektiler.


Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Süzen öğrencilerden helallik istedi ve ardından topluca hatıra resim çekildiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç