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26 Aralık 2017 17:46

Oltu Muhsin Hoca’sını kaybetti

Oltu Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü’nde antrenör olarak görev yapan Muhsin Gürsoy (56) yaklaşık bir ay önce teşhisi konulan Karaciğer Kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

Oltu Muhsin Hoca’sını kaybetti

26 Aralık 2017 17:46


Milli Güreşçi merhum Hüseyin Gürsoy’un da oğlu olan, Oltu’da birçok sporcuya antrenörlük yapmış, ilçede hemen hemen herkes tarafından sevilen ve naif kişiliğiyle gönüllere taht kuran antrenör Gürsoy’un vefatı ilçede derin bir üzüntüyle karşılandı.


Avrupa ve Dünya klasmanındaki başarılarıyla bilinen Oltulu milli güreşçi Yakup Gör, yine usta güreşçi Kenan Gör ve dünya ikincisi güreşçi Ercan Gör başta olmak üzere birçok güreşçi yetiştiren ve ilçenin adeta tek başına güreşçi fabrikası olan Gürsoy, yalnızca güreşle yetinmemiş, masa tenisi, voleybol ve futbol dallarında da Oltu’ya birçok sporcu kazandırmıştı.


Gürsoy, yakalandığı Karaciğer Kanseri sebebiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gürsoy, bu sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu.


Oltu’ya getirilen Gürsoy’un cenazesi, ikindi namazına müteakip Aslanpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Subatık Mahallesi’nde kalabalık bir cemaat eşliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.




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