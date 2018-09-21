Oltu Şehitler İlkokulu'nda Eğitim ve Öğretim Haftası kutlama programı

Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve Okul Müdürlerinin katılımı ile sabah Hükümet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyup saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Daha sonra İlçe Protokolünün katılımıyla Kaymakamlık toplantı Salonu'nda Şehitler İlkokulu Öğrencilerinin hazırlamış olduğu kutlama programına geçildi.

Programın Açılış Konuşmasını Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin yaptı. Zengin, “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatır yada esarete ve sefalete terk eder. Bir ülkenin geleceği o ülkedeki insanların göreceği eğitime bağlıdır. Yarının güzel çiçekleri bugünün tohumlarında saklıdır. Eğer yarın etrafımızda güzel kokulu çiçekler görmek istiyorsak bu çocuklarımızın kalplerine en güzel tohumlar ekmeliyiz. Bu bilinçle geleceğimizin aydınlık Türkiye'si için hem zihnen hem de ahlaken eğitilmesinin farkındayız bundan dolayı ahlaklı bireyler yetiştirmeliyiz” dedi.

Zengin velilere hitaben ise “Sayın velilerimiz en kıymetlilerinizi bizlere emanet ettiniz, onları birer nadir cevher kabul edip onların değerlerine değer katmak bizlerin görevi ve biz bu görevimizin farkındayız. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Yeni Eğitim ve Öğretim yılı hayırlı olsun bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Programda İlköğretim haftası konulu slayt gösterisi yapıldı. Ardından Şehitler ilkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şehitler ilkokulu folklor ekibi gösterileriyle devam eden program Müzikli gösteri ile devam etti.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan ve protokol Okul Müdürü Salih Yeşil Yurt ve programdan dolayı öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ettiler.