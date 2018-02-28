Oltu Ülkü Ocakları Hocalı Katliamını unutmadı

Oltu Ülkü Ocakları Başkanı Vedat Sağlam, “Hocalı soykırımı 25 Şubat 1992 yılında Azarbaycan’ın Dağlık Bölgesinde Hocalı kentinde çok sayıda Azeri sivillerin öldürülmesini olayı için kullanılan terimdir. Biz bugün Azerbaycan’da ki kardeşlerimizin acılarını unutmadığımızı ve halkımıza bunu hatırlatmak için soykırımı anlatan bir resim sergisi açtık. Oltu halkımız bizlere olumlu destek verdiler. Sergide emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederiz. Hocalı katliamını hiçbir zaman unutmayacağız unutturmayacağız” dedi.

Oltulu vatandaşlar ise Azerbaycan müzikleri eşliğinde açılan sergiden dolayı Oltu Ülkü ocaklarına teşekkür ettiler.

Azeri resmî kaynaklarına göre, 1992 yılında Ermeni güçleri 25 Şubatı 26 Şubat’a bağlayan gece Hocalı kasabasının giriş ve çıkışını kapadılar. 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azeri vahşice öldürüldü, toplam 487 kişi ağır yaralandı. Sekiz aile tamamen yok oldu, 487 kişi sakat kaldı ve 1275 kişi esir alındı. Esir alınanlardan 68’i kadın ve 28’i çocuk toplam 150 kişinin yaşayıp yaşamadığı belli değildir.