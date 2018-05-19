Oltu’da 19 Mayıs coşkusu

Kutlamalara, özel eğitim öğrencisi Göktuğ Kul’un Kafkas Halk Oyunları ekibiyle birlikte gösteriye çıkması damga vurdu.

Sabah Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk töreni sonrası bayramın kutlanacağı Oltu İlçe Stadyumu’na geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan kutlama programı, protokolün tören alanında bulunan öğrenci ve halkın bayramını kutlamasıyla sürdü.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Salim Eser yaptı. Eser, “Temeli 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ‘milli egemenlik’ ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Gençler, unutmayınız ki, sizler Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız. Her 19 Mayıs’ta elden ele Ankara’ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki, ‘vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ dedi.

Daha sonra kürsüye, Oltu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ahmet Hakan Oğuz gelerek, ‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

Gençliğin Ata’ya cevabını Oltu Anadolu Lisesi’nden Aleyna Beyza Ay okudu ve öğrenciler de hep bir ağızdan tekrar etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tekvando gösterileri büyük beğeni toplarken, daha sonra Oltu Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Karaçağıl kürsüye gelerek ’19 Mayıs’ adlı şiiri okudu.

Kutlama programının bu bölümünde Oltu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Doğan’ın hazırladığı Kafkas Halk Oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Kafkas Bar Ekibi hünerlerini sergilerken, özel eğitim öğrencisi Göktuğ Kul’un da hünerlerini sergilemesi uzun süre alkışlandı.

Bu gösterinin ardından halk oyunları ekibi tarafından ‘Engelli Olmak Engel Değildir’ yazılı pankartın açılması protokol ve öğrencileri duygulandırdı.

Ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Kutlama programına Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.