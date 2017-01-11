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11 Ocak 2017 12:19

Oltu’da asayiş ve ekonomi toplantısı yapıldı

Oltu’da asayiş ve ekonomi toplantısı yapıldı

11 Ocak 2017 12:19

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mahalle muhtarlarıyla ayda bir kez düzenlen toplantı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan başkanlığında gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı konferans salonunda yapılan toplantıya Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Manas Demir, Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarların sorunlarının dinlenilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda muhtarların genelinin asayiş ve ekonomik anlamda bir sorununun olmadığı gözlenirken, İlçe Jandarma Komutanı Murat Manas Demir, mahallelerdeki asayiş olayları hakkında salondakilere genel bir bilgi verdi. Genelde mahallelerde asayiş olaylarının fazla olmayışına dikkat çeken Yüzbaşı Demir, yalnızca Ayvalı Mahallesi’nde meydana gelen vakaların çokluğundan bahsederek buraya bir karakol kurulmasının hem mahallenin hem de Ayvalı Barajı’nın güvenliği açısından isabetli olacağını belirtti. Yüzbaşı Demir, mahallelerdeki hayvan hırsızlığının ise, Yolboyu mevkiine kurulan plaka okuma sistemiyle çok büyük oranda önüne geçildiğini söyledi.
Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay ise, ilçe merkezinde asayişin genel anlamda sağlandığını belirterek, Oltu’ya yeni kurulan MOBESE sisteminin asayiş olaylarında ciddi anlamda işlerini kolaylaştırdığını belirtti.
Son olarak söz alan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, kurulan MOBESE sistemi dolayısıyla emek veren dönemin Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin’e teşekkür ederek, bu sistemi yerinde incelediğini ve kameraların son derece kaliteli olduğunu söyledi. 2016 yılında ciddi bir asayiş problemi yaşanmadığına dikkat çeken Kaymakam Turan, 2017 yılının daha huzurlu bir yıl olması için gerekli tedbirleri alacaklarını açıkladı.



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