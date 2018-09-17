Oltu'da ders zili heyecanı

Oltu'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ders zili çaldı. Uzun bir yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden okula merhaba dedi.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde ilçedeki okulları ziyaret ederek eksiklerin giderilmesi hususunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi, noksanların en kısa sürede giderilmesi için çalışma başlattı.

6 bin 204 öğrencinin ders başı yaptığı Oltu'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının sorunsuz bir şekilde yapılması için çalıştıklarını aktaran Milli Eğitim Müdürü Zengin, “Okul öncesi 451, ilkokul 1.650, ortaokul 1.849 ve liselerde 2.254olmak özere toplamda 6 bin 204 öğrenci ve 600 civarı öğretmenle yeni eğitim ve öğretim sezonuna başladık. Öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirebilmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Tüm öğrencilerimiz, öğretmen ve idarecilerimiz ayrıca velilerimiz adına hayırlı bir sezon diliyorum.” şeklinde konuştu.

Ziyaret ettiği okullarda özellikle ilkokula başlayan miniklerle yakından ilgilenen Zengin, tespit edilen eksiklerinde en kısa sürede tamamlanacağı sözünü verdi.