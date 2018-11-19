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Oltu'da doğal gaz patlaması: 3 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve araçlar da hasar gördü.


Alınan bilgiye göre, Oltu ilçe merkezi Atatürk Caddesi Karabulut Sokak'ta, Özgür Karabulut'a ait evin doğal gaz bağlantısı yapılırken bir anda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı patlamada evin duvarı yıkılırken, camlar kırıldı, çevredeki araçlar zarar gördü.


Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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