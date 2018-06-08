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08 Haziran 2018 16:43

Oltu’da doğalgaz vurdumduymazlığı

Oltu’nun modern bir ilçe görünümüne kavuşması için yapılan yatırımlar kapsamında ilçeye kazandırılan doğalgaz yapım çalışmaları vatandaşları canından bezdirdi.

Oltu’da doğalgaz vurdumduymazlığı

08 Haziran 2018 16:43


İlçedeki doğalgaz şehir şebekesi çalışmalarını üstlenen yüklenici firmanın vurdumduymaz tavır takındıklarını öne süren ilçe halkı, “İlk kez doğalgaz kullanacağımız için büyük sevinç yaşıyoruz. 2013 yılından bu yana sabırla bu doğalgazın gelmesini bekledik. Doğalgaz 2018 yılı itibariyle ancak ilçemize geldi. Ancak çalışmalar sanki biraz baştan sağma, bir şekilde sürüyor. Yüklenici firma personeline bir şey soramıyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.


Özel bir firmanın yapmış olduğu doğalgaz çalışmalarının tamamen vurdumduymaz tavırları, Oltulu vatandaşları hem korkutuyor hem de çileden çıkarıyor. Son olarak bir binanın deprem valfinin bozuk takılması, binada yaşayan vatandaşları adeta isyan ettirdi.


Mühendislerin ahbap-çavuş ilişkisi ile onay verip gazı açtıklarını savunan bina sakinleri, ‘daha sonra yapılır’ mantığıyla valfin anahtarla tutturulduğunu ifade ettiler. Meydana gelecek herhangi bir sarsıntıda gazın kesilmeyeceğini savunan bina sakinleri, yetkili firmanın da çözüm noktasında herhangi bir çalışma yapmadığını iddia etti.


Bina sakinleri, yetkili firmanın mühendisi hakkında da şikâyetçi olacaklarını ifade ettiler.




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