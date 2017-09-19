Oltu’da Gaziler Günü kutlandı

Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Burada günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Piyade Teğmen Mesut Güven yaptı. Güven, “Bağımsızlık ve Özgürlük Tutkusu Ulusumuzun asırlardır ödün vermediği bir yaşam felsefesi olmuştur. Türk Ulusu canından üstün tuttuğu Vatanını korumak için hiçbir özveriden kaçınmadan bölünmez bütünlüğüne yönelen tüm tehditleri yok etme başarısını göstererek şanlı tarihini bu uğurda kazanılan zaferler ve kahramanlık destanları ile dolmuştur. Bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve Gazilik onuruna erişen başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kahraman Vatan evlatları Gazilerimizi anmak üzere toplandık. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulu önde Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu gururu bizlere yaşatan aziz şehitşerimizi ve ebediyete intikal gazilerimizi rahmetle anarken aramızda bulunan şehit aileleri ve gazilerimizin şahıslarında hayatta olan diğer tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorz” dedi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan törene katılan 10 Gaziye ve yönelik yemek programı düzenledi. Gazilerle yemekte bir araya gelen Kaymakam Turan gazilerle teker teker ilgilendi sohbetler etti. Yaşlı gazilerin ellerini öpen Kaymakam Turan yaşlı gazilerin hayır dualarını aldı. Protokol yemek sonrası gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gaziler ise Kaymakam Şenol Turanın kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan son derece memnun olduklarını belirttiler.

Programa Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İzzet Kalender, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Demirmanas, Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay, Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ömer Bektaş, Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Hüseyin Orçun Ateş ve gaziler katıldı.