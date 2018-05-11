Oltu’da genişletilmiş esnaf toplantısı

Kaymakamlık Toplum Merkezinde KOSGEB, SGK, Mal Müdürlüğü görevlilerince geniş çaplı olarak esnafa yönelik 2018 yılına ait KOSGEB proje ve faizsiz krediler vergi borcu yapılandırması ve BAĞKUR SGK pirim borcu yapılandırması ve 2018 yılı teşvikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık Toplum Merkezinde yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsüm Toprak, “Bugün burada ihtiyacımızın çaresi Esnaf ve Sanatkarlarımızı desteklemek sorunlarını dinlemek ve buna yönelik görüşmelerimizi paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Şahsen Esnaf ve Sanatkarlarımıza önem veren birisi olarak sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum ve Esnafımıza yönelik KOSGEP,SGK, ve Mal Müdürlüğümüzce yaşanan sıkıntılarımızı dile getirmek için toplandık. Bugün kıymetli zamanlarını ayırıp bu toplantıya katılan Esnaf ve Şoförlerimize teşekkür ederim. İnanıyorum ki burada yapacağımız toplantıda ulaşacağımız netice gelecek adına ve bunaldığımız sorunların çözüm yollarını ortaya çıkarmak bakımından yararlı çok yararlı sonuçlar olacaktır. Genellikle Çalıştıkları yerlerde ikamet ettikleri için bölgedeki nüfusun büyük ölçüde temsil özelliği taşıyan esnafımızın sorunları karşısında iş yeri kirasını dahi ödemekte zorluk çeken eşinden dostundan gördüğü destek ile hayatın güçlüklerine direnen Esnaf ve Sanatkarlarımızın durumu bizi fazlasıyla üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Bu nedenle bu toplantıdaki amacımız Esnafımıza bir nebzede olsun faydalı olabilmektir. Bizler sürdürülebilir hedeflere beraber Esnaf ve Sanatkarlarımızın rolünü güçlendirmek için çalışıyoruz ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda KOSGEP Müdürü ve SGK Uzmanları tarafından esnaflara bilgiler aktarıldı.

Toplantıya Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat Erzurum KOSGEP Müdürü Umut Tan Erzurum SKG müdürü Nizamettin Durmuş, Oltu SGK Müdürü Yaşar Toksoy Oltu Mal Müdürlüğü Şefi Sebahattin Bektaş’ın yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıya ilgi fazla olunca salonda izdiham yaşandı salona giremeyen esnaflar salon dışında dinlemek zorunda kaldı.