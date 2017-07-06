Oltu’da kaçak sigara operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün gece yarısında Karabekir Mahallesi Şendurak Caddesi üzerinde bir araçtan kaçak sigara kolilerinin indirildiğini görülmesi üzerine ekipler şahısların yanına intikal ederek Merkez Restoran yanında bulunan merdivenlik kısımda ve alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada toplamda çeşitli markalarla 6 bin 18 karton bandrölsüz kaçak sigara bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili olarak şüpheliler S.Ş , Y.Ö. ve E.A isimli şahıslar yakalanarak Oltu Polis Merkezi Amirliğine teslim edilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.