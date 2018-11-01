Oltu'da kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu hasar gördü

Erzurum'un Oltu ilçesinde kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu hasar gördü.

Oltu Ziyabey Caddesi üzerinde kazı yapan ekipler, yanlışlıkla doğalgaz borusuna zarar verdi. Doğalgaz vanasının yerini bulamayan ekipler başka bir noktadan eşerek doğalgaz borusunu sıkıştırma yöntemi ile kapattılar.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında herhangi bir tehlikeye sebebiyet verilmemesi için vatandaşlar alana ateşle yaklaşmamaları hususunda ikaz edildi.