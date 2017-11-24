Oltu’da Öğretmenler Günü kutlandı

Oltu Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Milli eğitim Müdürü Ömer Zengin’in Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Buradaki törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin beraberinde Şube Müdürleri İhsan Nuri Aras ve Nihat Korku ile birlikte Gökçedere ve Küçükorçuk köylerini ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlere karanfil verip öğretmenler gününü kutladılar.

Heyet daha sonra ilçe merkezinde Yasin Haşimoğlu ilköğretim okuluna geçerek buradaki öğretmenlere karanfil dağıtıp öğretmenler gününü kutladılar.

Öğretmenlerle bir söre sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zengin, okullardaki başarılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

İlçedeki etkinlikler akşam düzenlenecek müzik eğlence programı ile devam edecek.