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21 Haziran 2017 16:27

Oltu’da ok atma etkinliği düzenlendi

Oltu Yeni Vizyon 20701 Derneğinin organize ettiği beş günlük ok atma etkinliği sona erdi.

Oltu’da ok atma etkinliği düzenlendi

21 Haziran 2017 16:27


Oltu Yeni Vizyon 2071 Derneği Ramazan akşamları etkinlikleri kapsamında Efkan Ala Kültür Merkezi bahçesinde ok standı kurarak ok atma etkinliği düzenledi. Oltu Yeni Vizyon 20701 Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin, “Ata sporumuz olan okçuluğu halkımıza yeniden hatırlatmak istedik. Beş gün süreyle ok ve yayı tanıtarak halkımıza ok attırdık” dedi.


Oltu Yeni Vizyon 20701 Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrah Ceylan ise vatandaşlara böyle bir etkinliği sunmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Son zamanlardaki dizilerde ve filmlerde okçuluk sahneleri insanlarda hayli merak uyandırdı. Bizde Oltu’da böyle bir etkinlik yaparak Ata sporumuz olan okçuluğu daha da yaygınlaştırmak istedik. Bir çok vatandaş ilk defa gerçek yayla ok atma fırsatı buldu. Bu beş günlük etkinliğimiz gayet verimli geçti. Bundan sonrada bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Okçuluk kültürünün yaygınlaşması için yapılan etkinliğe ilgi yoğun oldu.




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