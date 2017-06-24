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24 Haziran 2017 13:17

Oltu’da sivil toplum buluşması

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Gençlik ve Sivil Toplum buluşması kapsamında iftar programı düzenlediler.

Oltu’da sivil toplum buluşması

24 Haziran 2017 13:17


Oltu Öğretmen evinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin, “Derneğimiz kurulduğundan bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetler görsel ve yazılı basında yer buldu. Siz değerli kardeşlerimizle birlikte elimizi taşın altına koyarak bütün insanlara bir şeyleri başara bileceğimizi yapa bileceğimizi gösterdik. Büyük Türkiye kurulurken Kadın kolları birimimiz başlattığı çocuk akademisi olsun hem de kadın kolları birim başkanımızın tarihsel bakış açısı olsun yazmış olduğu yazılar olsun gençlik birimimizin düzenlediği geceler olsun biz üst kademenin olsun gerekli Kongreleri yerine getirerek bu iftar programında Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneğimizin özetini geçmiş oldum bundan sonraki süreçte SODES VE İçişleri Bakanlığı, Spor ve Gençlik Bakanlığına verdiğimiz proje bedeli toplamda 800 Milyarlık inşallah kabul olur ve birçok faaliyetimizi gerçekleştirmiş oluruz yemeğimize katılan Tekman Ensar Vakfı Başkanı ve ilçemizin Gururu Eski içişleri bakanımız Efkan Alanın Kız kardeşi aramızda ve yine 15 Temmuz Şehit eşi aramızda onur verdiler geldikleri için herkese teşekkür ederim” dedi.


İftar programı Güllük Camii Müezzini Ahmet Akçay’ın dua etmesiyle son buldu.




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