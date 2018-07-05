Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 13:29

Oltu’da Tekvando kursları yoğun ilgi

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde Tekvando kursları yaz döneminde de devam ediyorSpor ve sağlıklı yaşam için 15 yıldan beri ilçede düzenli ve sistemli olarak Uzakdoğu Sporlarından Tekvando çalışmaları yaz aylarında da ara verilmeden sürdürülüyor.

Oltu’da Tekvando kursları yoğun ilgi

05 Temmuz 2018 13:29

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde Tekvando kursları yaz döneminde de devam ediyor


Spor ve sağlıklı yaşam için 15 yıldan beri ilçede düzenli ve sistemli olarak Uzakdoğu Sporlarından Tekvando çalışmaları yaz aylarında da ara verilmeden sürdürülüyor.


Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde tecrübeli antrenörler nezaretinde sürdürülen çalışmalarda, ilçede yaşayan çocuklar ve gençler spora teşvik ediliyor.


Antrenör Sıtkı Toksoy, “Çocuklar dönemleri kişilik, ahlak ve dünya görüşünün şekillendiği yıllardır. Bu dönemde ruhsal ve bedensel sağlık için sporla iç içe olması lazımdır. Biz çocuklarımıza spor kültürü; sevgi, saygı ve disiplin aşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Gençlik Spor Müdürlüğümüze ve özellikle Tekvando Federasyonu Başkanımız Doç.Dr.Metin Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yaz tatilinde olan tüm çocuklarımızı spor salonlarına davet ediyorum Sporu seviyoruz, Sağlıklı yaşıyoruz.” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç