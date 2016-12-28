Oltulu Basın Mensupları Kaymakam Turan’ı ziyaret etti

Oltu’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensupları ilçe Kaymakamı Şenol Turan’ı makamında ziyaret etti.

1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Oltu Kaymakamlığına atanan Şenol Turan’a, ilçedeki ulusal ve yerel basın mensupları hoş geldin ziyaretinde bulundu.

TRT, İHA, DHA Oltu Temsilcisi Dursun Murat Aydın, Oltu Gözlem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hikmet Dağ ve oltumedya.com’dan Erkan Erdoğan’ı makamında ağırlayan Kaymakam Turan, basın mensuplarıyla koyu bir sohbete koyuldu. Oltu ve bölge hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Şenol Turan, gazetecilik mesleğinin bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayan mesleklerin başında geldiğini belirtti.

Yazılı ve görsel basının önemine değinen Kaymakam Turan, Oltu ve yöresinin tanıtımı konusunda basının üzerine büyük görevler düştüğünü kaydetti.