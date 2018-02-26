Oltulu Bayanlar Afrin’deki Mehmetçik için kete yaptı

Oltu’daki bayan arkadaşlarını bir araya getirerek imece usulü böyle bir faaliyet yaptıklarını dile getiren Tülay Çevik, “Afrin’de bizim için çarpışan askerlerimize Nene Hatun’un ölmediğini, halen daha o ruhun yaşatıldığını göstermek istedik. Asker çocuklarımıza enerji olsun diye Oltumuzun ceviz içli ketesini yapıyoruz ve daha sonra kendimiz götürüp bir anne şefkati ile ellerimizle asker evlatlarımıza yedireceğiz” dedi.

“Allah evlatlarımıza sağlık sıhhat versin, kör kurşunlardan saklasın” diyerek pişirdikleri keteleri paketleyen Çevik, “Allah Mehmetçiğimizi var etsin, sağ etsin.” Şeklinde konuştu.

Harçlıklarından biriktirdiklerini kete yapımı için kullandıklarını aktaran Ayşe Karaca ise “Günümüz Nene Hatunları olarak hanım kardeşlerimle birlikte Oltu ketemizi yaptık. Afrin’deki kardeşlerimize, cumartesi günü götüreceğiz. Kendi ellerimizle teslim edeceğiz, şimdiden afiyet olsun” diye konuştu.