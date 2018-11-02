Oltulu Dadaş, Survivor 2019 yarışmasına katılmak istiyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde vücut geliştirme ve fitness antrenörlüğü yapan Alim Eser (38), Survivor 2019 yarışmasına katılmak istiyor.

Survivor 2019'da yarışabilmek için gece gündüz çalıştığını kaydeden Eser, “Acun Ilıcalı'nın memleketindeki Dadaşların neler yapacağını tüm dünyaya göstermek için survivor'a katılmak istiyorum. Kendime güveniyorum. Eğer nasip olurda yarışmacı olarak kabul edilirsem Erzurum'umuzu başarıyla temsil edeceğim. Şuan kendimi her türlü zorluğa hazırlıyorum, çevremdeki bütün arkadaşlarım benim başarılı olacağıma inanıyorlar. Survivor, sportif oyunları, ada hayatıyla izlenme rekorları kıran yarışmada bir Erzurumlu olarak layıkıyla yarışacağım” dedi.